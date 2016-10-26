Минск, 26 октября, 2016, 17:53 — ИА Регнум.

Один человек и ещё трое получили травмы при выполнении строительных работ утром 26 октября на территории ОАО «Беларуськалий» в городе Солигорске Минской области, сообщает Следком Белоруссии.

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«Незамедлительно прибывшей следственной группой установлено, что шестеро мужчин, работники подрядной организации, находясь в строительной люльке при подъеме к месту выполнения кровельных работ на одном из промышленных складов на территории «Беларуськалий», упали с высоты. В результате на месте от полученных травм один работник погиб, трое пострадавших были госпитализированы», — сказано в официальном сообщении.

В СК отметили, что «по предварительным данным, причиной падения люльки стал обрыв троса». Солигорский отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса).

Как сообщало ИА REGNUM, солигорский калийный комбинат был построен в период СССР и в постсоветский период обеспечивает Белоруссию значительными инвалютными поступлениями. Акции комбината сосредоточены в госсобственности. «Беларуськалий» является одним из мировых лидеров по добыче калийных удобрений.