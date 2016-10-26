Минск, 26 октября, 2016, 17:27 — ИА Регнум. «Газовый конфликт» с Белоруссией юридически не оформлен и долг за потреблённый газ белорусская сторона не погасила. Об этом 26 октября заявил зампред правительства РФ Аркадий Дворкович, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По словам Дворковича, белорусские потребители до сих пор не рассчитались за газ из-за бюрократических проволочек: договорённости по урегулированию «газового спора» должны пройти через утверждение на заседании правительства, причём в пакете с договорённостями по «другим темам». Дворкович сообщил также, что 27 октября в Белоруссию прибудет председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, который и расставит точки над «i».

Дворкович лично участвовал в переговорах с белорусскими коллегами и 10 октября на заседании правительства доложил: Белоруссия до 20 октября в полном объеме погасит задолженность по платежам за российский газ, которая превышает $300 млн. В переговорах участвовал зампред Совмина Белоруссии Владимиром Семашко (также курирующий ТЭК), который категорически отрицал сам факт наличия долга, затем признал необходимость перечисления в Москву менее $300 млн с неясным назначением платежа до 25 октября. Нацбанк и правительство Белоруссии заверили: деньги на погашение долга есть.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик заявил, что в тот же день белорусская сторона перечислит России доплату за поставленный газ в размере $281 млн и эти средства будут перечислены 21 октября. Ранее, 11 октября белорусская сторона проинформировала о перспективах изменения формулы ценообразования российского газа для Белоруссии, куда он поставляется через дочернюю компанию российского холдинга ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Также напомним, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявлял о неизменности формулы расчёта стоимости газа для Белоруссии. По данным Минэнерго Белоруссии, с 1 января белорусские госпредприятия покупают газ у газпромовской «дочки» по $149,5 за 1 тысячу кубометров без НДС.