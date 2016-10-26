Мадрид, 26 октября, 2016, 17:09 — ИА Регнум. «Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские военные суда, которые заходят в испанские порты дозаправляться, будут использоваться для того, чтобы бомбить в Сирии гражданское население, — пишет El Economista. — Министр обороны Испании Педро Моренес ответил, что обычно с Москвой договариваются заранее о дозаправке, ее условиях и сроках. Он пообещал обязательно потребовать от России объяснений, зачем ее корабли заходят в Сеуту и в Средиземное море».

mil.ru Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»

Издание обращает внимание на то, что «Кремль соблюдает правила игры, но тем не менее надо проверить, не было ли случаев, когда суда заходили без предварительного согласования между Москвой и Мадридом». Моренес пообещал это своим коллегам, выступая в Париже на встрече министров иностранных дел антиигиловской коалиции.

«Бывший министр обороны Великобритании Джеральд Ховарт заявил, что это совершенно неприемлемо, когда Испания, страна-член НАТО, осуществляет поддержку российских кораблей, — информирует La Vanguardia. — Отставной адмирал говорит о том, что русские бомбят мирное население Алеппо, а испанцы, получается, предоставляют им косвенно помощь в этом. Это нецелесообразно».

Логика размышлений натовцев весьма незатейлива: если гражданин покупает в магазине топор, то сомнительно, что это для того, чтобы дрова рубить. Но сто процентов для того, чтобы «убить соседей, что мешают спать».

«Бывший премьер Бельгии, а ныне — глава Альянса либералов и демократов Европы (ALDE) Ги Верхофстадт написал в своем «Твиттере», что Испания ведет себя скандальным образом: она подписала на прошлой неделе декларацию ЕС о военных преступлениях русских в Алеппо, а сегодня заправляет топливом их корабли, чтобы они совершали новые преступления».

«Источники в испанских дипломатических кругах сообщают, что соглашение на дозаправку российских кораблей в Сеуте, в частности авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» может быть пересмотрено вплоть до аннулирования, если выяснится, что судно будет пополнять свои запасы топлива для того, чтобы идти именно в Сирию, — сообщает El Mundo. — Пока же известно, что испанское правительство дало добро на заход в Сеуту «Адмирала Кузнецова» и еще двух сопровождающих его российских кораблей в ближайшую пятницу. Сеута для русского флота уже стала обычным пунктом заправки — с 2011 года здесь побывали более 60 судов ВМФ России».

По сведениям этого издания, неназванный «представитель британского правительства заявил, что Испанию больше заботят вопросы гостеприимства в отношении русских, чем соблюдение приличий в рамках принимаемых ЕС постановлений». Под последними понимается то самое «заявление Евросоюза о военных преступлениях в Алеппо».