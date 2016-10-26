Скандал в Испании: Если «Адмирал Кузнецов» идет на Сирию, топлива не дадим
Мадрид, 26 октября, 2016, 17:09 — ИА Регнум. «Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские военные суда, которые заходят в испанские порты дозаправляться, будут использоваться для того, чтобы бомбить в Сирии гражданское население, — пишет El Economista. — Министр обороны Испании Педро Моренес ответил, что обычно с Москвой договариваются заранее о дозаправке, ее условиях и сроках. Он пообещал обязательно потребовать от России объяснений, зачем ее корабли заходят в Сеуту и в Средиземное море».
Издание обращает внимание на то, что «Кремль соблюдает правила игры, но тем не менее надо проверить, не было ли случаев, когда суда заходили без предварительного согласования между Москвой и Мадридом». Моренес пообещал это своим коллегам, выступая в Париже на встрече министров иностранных дел антиигиловской коалиции.
«Бывший министр обороны Великобритании Джеральд Ховарт заявил, что это совершенно неприемлемо, когда Испания, страна-член НАТО, осуществляет поддержку российских кораблей, — информирует La Vanguardia. — Отставной адмирал говорит о том, что русские бомбят мирное население Алеппо, а испанцы, получается, предоставляют им косвенно помощь в этом. Это нецелесообразно».
Логика размышлений натовцев весьма незатейлива: если гражданин покупает в магазине топор, то сомнительно, что это для того, чтобы дрова рубить. Но сто процентов для того, чтобы «убить соседей, что мешают спать».
«Бывший премьер Бельгии, а ныне — глава Альянса либералов и демократов Европы (ALDE) Ги Верхофстадт написал в своем «Твиттере», что Испания ведет себя скандальным образом: она подписала на прошлой неделе декларацию ЕС о военных преступлениях русских в Алеппо, а сегодня заправляет топливом их корабли, чтобы они совершали новые преступления».
«Источники в испанских дипломатических кругах сообщают, что соглашение на дозаправку российских кораблей в Сеуте, в частности авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» может быть пересмотрено вплоть до аннулирования, если выяснится, что судно будет пополнять свои запасы топлива для того, чтобы идти именно в Сирию, — сообщает El Mundo. — Пока же известно, что испанское правительство дало добро на заход в Сеуту «Адмирала Кузнецова» и еще двух сопровождающих его российских кораблей в ближайшую пятницу. Сеута для русского флота уже стала обычным пунктом заправки — с 2011 года здесь побывали более 60 судов ВМФ России».
По сведениям этого издания, неназванный «представитель британского правительства заявил, что Испанию больше заботят вопросы гостеприимства в отношении русских, чем соблюдение приличий в рамках принимаемых ЕС постановлений». Под последними понимается то самое «заявление Евросоюза о военных преступлениях в Алеппо».