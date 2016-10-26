Париж, 26 октября, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Французские власти говорят, что они очистили лагерь Кале раньше, чем планировалось, передаёт ABC News.

VOA- Nicolas Pinault Лагерь беженцев в Кале

Местный чиновник Фабьен Буккио заявил, что миссия его администрации выполнена. В импровизированном лагере «Джунгли» на севере Франции проживали тысячи мигрантов, пытавшихся оттуда перебраться в Великобританию.

Буккио говорит, что «в лагере нет больше мигрантов. Наша миссия выполнена».

Власти Кале спешили с демонтажем лагеря, т.к. мигранты поджигали палатки, прежде чем были вынуждены покинуть. Лагерь.