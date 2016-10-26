Ялта, Крым, 26 октября, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Президента России Владимира Путина удивляет молчание правозащитников по поводу блокады Крыма Украиной, а организаторов блокады он обвинил в совершении преступлений против прав человека. Об этом он заявил на третьем межрегиональном форуме «Форум действий. Крым» в Ялте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Удивительные идиоты

«Что касается прекращения подачи воды и вот эта акция, связанная с блэкаутом — прекращением подачи электроэнергии — всё это на грани преступлений против человека: взять достаточно крупный регион, где несколько миллионов человек проживает, отключить от электроснабжения зимой. Правозащитные организации что-то у нас воды в рот набрали, язык проглотили и молчат. На самом деле это серьёзное преступление. А больницы, а дети, а старики? Серьёзная очень вещь. Все молчат, будто так и надо», — возмутился Путин.

При этом президент РФ подчеркнул, что гордится крымчанами за их реакцию на возникшие трудности.

«Могу сказать мои чувства. Я любовался просто теми людьми, которые в Крыму и Севастополе проживают, и их реакцией на то, что происходит, вот эта собранность, мужество, желание бороться за свои интересы, — сказал глава государства. — Те кто это сделал — это такая глупость — на что они рассчитывали? Просто я даже не понимаю, что, все встанут на колени и будут просить подачку? Удивительно просто. Удивительные идиоты».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 ноября 2015 года Украина прекратила поставки электроэнергии в Крым.