Ереван, 26 октября, 2016, 16:53 — ИА Регнум. В Ереване открылась ежегодная конференция Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO, в работе которой принимают участие порядка 80 делегатов из 25 стран мира.

Администрация президента Армении На открытии конференции CIBJO

Гости армянской столицы в течение нескольких дней обсудят вопросы отрасли, в том числе оборота и стандартизации бриллиантов и иных драгоценных камней. Принятые по итогам конференции решения лягут в основу нормативов отрасли по всему миру.

Последние годы ювелирная отрасль Армении, несмотря на скромные показатели развития экономики в целом, фиксирует значительные темпы роста. Так, в январе-августе текущего года отрасль произвела продукции на сумму $44 млн, что больше аналогичного показателя 2015 года на 84,4%. В 2015 году отрасль «возросла» в сравнении с 2014 годом на 61%.

В Ереване действует свободная экономическая зона для предприятий ювелирной отрасли «Меридиан» (где и проходит выставка), основанная несколько лет назад по инициативе армянских ювелиров. Действующие там компании работают при льготном налоговом режиме. По словам президента Всемирного союза армянских ювелиров Гагика Геворгяна, в «Меридиане» пока действуют несколько компаний, среди которых три крупные фабрики. Здесь же налажен процесс подготовки специалистов. О поддержке государства отрасли говорит и тот факт, что Геворгян является советником президента страны.

Как отметил в беседе с журналистами Гаэтано Кавальери, в Армении сильны традиции ювелирного дела. «С Арменией мы намерены налаживать профессиональное сотрудничество, как по техническим вопросам, так и по части маркетинга», — отметил Кавальери.

На открытии конференции присутствовал и президент Армении Серж Саргсян, который выступил с приветственным словом к участникам. «Армения и рассеянный по миру армянский народ внесли большой вклад в развитие ювелирного дела, занимают своё достойное место в летописи этой отрасли. Успешно созданные армянскими ювелирами произведения, их деятельность в различных странах принесли отрасли развитие, они основали ювелирные предприятия и торговые дома в Нью-Йорке и Париже, Москве и Лондоне, Константинополе и Бейруте, Каире и многих других местах. Сегодня в Армении проводится последовательная работа по развитию ювелирного дела и обработки алмазов. Мы заявили эту отрасль одним из приоритетных, стратегических направлений. Символично также, что в Армении уже несколько лет отмечается «Национальный день ювелира». В Ереване есть улица, названная именем Ювелиров», — отметил Саргсян.

Он также обратился к президенту CIBJO Гаэтано Кавальери, поблагодарив его за вклад в развитие ювелирного дела. Саргсян наградил Кавальери медалью «Благодарности за деятельность Всемирной ювелирной конфедерации в Армении, а также за достойное представление миру армянских ювелирных традиций».

После Саргсян провел отдельную встречу с председателем Кимберлийского процесса, представителем Объединённых Арабских Эмиратов Ахмедом Бин Сулайемом. Саргсян подчеркнул важность Кимберлийского процесса «как яркого примера объединения международных усилий с целью недопущения оборота, так называемых, «конфликтных» или «кровавых» алмазов в мире и решимости, проявленной со стороны стран участниц. Он подчеркнул, что важность процесса возрастает в особенности в наши дни, когда в мире становится больше новых очагов конфликтов и напряжённости.