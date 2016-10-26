Бывшие строители «Зенит-Арены» требуют от нынешних деньги «за плёнку»
Санкт-Петербург, 26 октября, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Бывший генподрядчик возведения стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга — компания «Инжтрансстрой-СПб» — подала иск в арбитражный суд иск к действующему генподрядчику — ОАО «Метрострой». Предметом иска стала светопрозрачная пленка, за которую якобы не заплатили бывшему генподрядчику после передачи стадиона новому распорядителю, сообщают 26 октября петербургские СМИ.
Напомним, расторжение контракта компанией «Инжтрансстрой-СПб» (контролируется «Трансстроем») произошло в конце июля 2016 года из-за недовольства Смольным ходом и качеством работ на стадионе. Новый генподрядчик за 7,8 млрд рублей должен достроить стадион и привести в порядок прилегающую территорию в срок до конца текущего года.
«Прошлый генподрядчик требует от нынешнего 166,5 млн рублей. Иск поступил 24 октября», — сообщает «Деловой Петербург», ссылаясь на базу данных Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.
По данным источника «Фонтанки», близкого к «Трансстрою», «Инжтрансстрой-СПб» требует компенсации за специальную пленку, которая была закуплена на средства компании для ускорения работ и передана «Метрострою» вместе с другим оборудованием и материалами, но не была оплачена новым генподрядчиком.
Как сообщало ИА REGNUM, корпорация «Трансстрой» и ее дочерняя компания «Инжтрансстрой-СПб», непосредственно являвшаяся генподрядчиком строительства стадиона на Крестовском острове, подали в Арбитражный суд три иска к комитету по строительству Санкт-Петербурга в связи с расторжением госконтракта на строительство стадиона.
От комитета по строительству структуры «Трансстроя» требуют оплаты выполненных, по их мнению, но не принятых Смольным работ на стадионе, а также в целом оспаривают односторонний разрыв госконтракта. Общий ущерб оценивается более чем в 7 млрд рублей. Одновременно «Трансстрой» и «Инжтрансстрой-СПб» подали иски к ФАС, которая, с подачи Смольного, включила последнюю компанию в список недобросовестных поставщиков.
Смольный также подал иски на бывших генподряядчиков, чтобы подтвердить законность решения об одностороннем расторжении контрактов.