Санкт-Петербург, 26 октября, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Бывший генподрядчик возведения стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга — компания «Инжтрансстрой-СПб» — подала иск в арбитражный суд иск к действующему генподрядчику — ОАО «Метрострой». Предметом иска стала светопрозрачная пленка, за которую якобы не заплатили бывшему генподрядчику после передачи стадиона новому распорядителю, сообщают 26 октября петербургские СМИ.

gov.spb.ru Стадион на Крестовском острове

Напомним, расторжение контракта компанией «Инжтрансстрой-СПб» (контролируется «Трансстроем») произошло в конце июля 2016 года из-за недовольства Смольным ходом и качеством работ на стадионе. Новый генподрядчик за 7,8 млрд рублей должен достроить стадион и привести в порядок прилегающую территорию в срок до конца текущего года.

«Прошлый генподрядчик требует от нынешнего 166,5 млн рублей. Иск поступил 24 октября», — сообщает «Деловой Петербург», ссылаясь на базу данных Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.

По данным источника «Фонтанки», близкого к «Трансстрою», «Инжтрансстрой-СПб» требует компенсации за специальную пленку, которая была закуплена на средства компании для ускорения работ и передана «Метрострою» вместе с другим оборудованием и материалами, но не была оплачена новым генподрядчиком.

Как сообщало ИА REGNUM, корпорация «Трансстрой» и ее дочерняя компания «Инжтрансстрой-СПб», непосредственно являвшаяся генподрядчиком строительства стадиона на Крестовском острове, подали в Арбитражный суд три иска к комитету по строительству Санкт-Петербурга в связи с расторжением госконтракта на строительство стадиона.

От комитета по строительству структуры «Трансстроя» требуют оплаты выполненных, по их мнению, но не принятых Смольным работ на стадионе, а также в целом оспаривают односторонний разрыв госконтракта. Общий ущерб оценивается более чем в 7 млрд рублей. Одновременно «Трансстрой» и «Инжтрансстрой-СПб» подали иски к ФАС, которая, с подачи Смольного, включила последнюю компанию в список недобросовестных поставщиков.

Смольный также подал иски на бывших генподряядчиков, чтобы подтвердить законность решения об одностороннем расторжении контрактов.