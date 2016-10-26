Санкт-Петербург, 26 октября, 2016, 15:35 — ИА Регнум. На территории России реализован 200-тысячный автомобиль Mitsubishi Outlander. Юбилейный экземпляр был продан в дилерском центре «Рольф Витебский» в Санкт-Петербурге, сообщает агентство «Автостат».

OSX Mitsubishi Outlander

Продажи среднеразмерного кроссовера стартовали на отечественном рынке в 2003 году. Реализацией автомобилей японской марки занимается компания «ММС Рус».

В течение 10 лет «Мицубиси Аутлендер» является бестселлером бренда в РФ. По популярности он уступает лишь седану Lancer.

С 2010 года Outlander для российского рынка производят на калужском предприятии «ПСМА Рус». С начала выпуска по сентябрь 2016 года с заводского конвейера сошли 87 500 единиц Outlander, что составляет 30% от общего объема продаж модели в РФ.