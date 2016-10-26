Симферополь, 26 октября, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил работу, проведенную в Крыму за последние два с половиной года. Об этом он заявил 26 октября, выступая на форуме «Форум действий. Крым», передает корреспондент ИА REGNUM.

putin.kremlin.ru Владимир Путин

Глава государства отметил, что с момента вхождения Крыма в состав России было сделано очень много, в частности, решены вопросы энергетического обеспечения полуострова, началось строительства Керченского моста. «Рассчитываю, что подходы и инфраструктура будут сделаны качественно и в срок», — подчеркнул Владимир Путин.

Он особо отметил «энергию и целеустремленность» самих крымчан, в том числе — активистов «Общероссийского народного фронта».

Президент призвал ОНФ продолжить работу по мониторингу проблемных вопросов в Крыму.

Глава государства также отметил важность самого форума: «Как показывает опыт предыдущих форумов, встречи дают возможность выйти на действительно содержательные решения», — сказал президент.