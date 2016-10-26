Санкт-Петербург, 26 октября, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Несколько фракций петербургского Законодательного собрания заявили о недовольстве законопроектом о бюджете северной столицы на 2017 год, который уже одобрило городское правительство, передает корреспондент ИА REGNUM. В частности, «яблочники» сообщили, что 2 ноября при рассмотрении проекта в первом чтении будут голосовать против.

assembly.spb.ru Мариинский дворец, Законодательное собрание Санкт-Петербурга

«Мы видим в бюджете никуда негодные расходы; несмотря на сказки о социальном характере бюджета, видим, что, скажем, сокращаются программы «Молодежи — доступное жилье», видим, что около 7 млрд рублей получает ЗСД (Западный скоростной диаметр, автотрасса в Петербурге, построенная на условиях концессии, — прим.ред.) на будущий год, 2,2 млрд он получает дополнительно, хотя нам говорят, что центральный участок строится только за счет инвестора. Почему город тогда должен еще что-то платить? — заявил депутат Борис Вишневский. — И еще 4,6 млрд рублей — все та же злополучная компенсация их недополученной прибыли. Ситуация абсурдная. Если даже по ЗСД не проедет ни одной машины, все равно концессионеры получат свои деньги. Это единственный известный мне случай в мировой практике. К тому же, то, что сейчас построено, построено за бюджетный счет. Не бывает в мире платных дорог, построенных за бюджетные деньги».

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Вишневский также возмутился планируемым ростом стоимости проезда в пассажирском транспорте при параллельном увеличении субсидий ГУП «Петербургский метрополитен». Согласно проекту, подземка получит 12 млрд рублей на перевозку пассажиров, 2,5 млрд рублей — на покупку новых вагонов, а также 3 млрд рублей добавится в уставной фонд предприятия.

«В этой ситуации еще имеют наглость просить повышения платы за проезд до 45 рублей. Это как?», — недоумевает Вишневский. Он также не сумел отыскать в имеющихся документах 2,6 млрд рублей, которые были перераспределены с социальных объектов на строительство «Зенит-Арены». Позже эти средства пообещали вернуть на «социалку».

"Где они? Сказали, мол, все вернем осенью. Нет в бюджетных материалах никаких следов этого возврата. Это означает, что будут проблемы с вводом в строй школ, поликлиник, детских садов. Оптимизм «Единой России» мы, мягко говоря, не разделяем», — сказал депутат.

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Ранее глава фракции «Единой России» Александр Тетердинко напомнил, что, по имеющимся данным, из-за упомянутого перераспределения сроки ввода социальных объектов в строй сдвинуты не будут.

Добавим, на последнем заседании правительства Санкт-Петербурга глава комитета финансов Алексей Корабельников сообщил, что Петербург ожидает рекордный по сравнению с предыдущими годами дефицит бюджета. Доходы бюджета Петербурга, согласно проекту, составят 470,7 млрд рублей, расходы — 535 млрд рублей, дефицит — 64,3 млрд рублей.

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С такой позицией не согласны во фракции «Партии роста». По словам депутата Оксаны Дмитриевой, бюджет Петербурга который год исполняется с профицитом, а чиновники Смольного либо не разбираются в вопросе, либо намеренно пугают горожан.

«Профицит большой — около 50 млрд рублей, это средневзвешенные деньги, которые находятся на депозитах в банках. Это совокупные расходы на ЖКХ в год. Фактически они (чиновники — прим. ред.) гоняют временно свободные остатки из одного года в другой. Не было и нет необходимости в заимствованиях. Это самая главная претензия к разработчикам бюджета», — сказала Дмитриева.

Она, как и Вишневский, недовольна и тарифной политикой Смольного в транспортной сфере. По ее мнению, повышать стоимость проезда не следует. В «Партии роста» примерно оценили размер дополнительных субсидий, которые необходимы, чтобы заморозить тариф на уровне 35 рублей для метро и 30 рублей для прочего транспорта, и сочли, что возможностей бюджета должно хватить. На эти цели потребуется около 1 млрд рублей дополнительно для ГУП «Петербургский метрополитен», и по 0,5 млрд рублей для «Горэлектротранса» и «Пассажиравтотранса», подчеркнула Дмитриева. Кроме того, фракция «Партии роста» намерена отстаивать снижение стоимости студенческого проездного билета до уровня ученического, на что потребуется еще 500 млн рублей.

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«В бюджете занижены доходы по налогу на прибыль и от продажи имущества, тут вообще смехотворные цифры, особенно касающиеся стратегических инвесторов. Кроме того, мы видим огромные расходы на управленческие функции, которые замаскированы по различным статьям бюджета», — сказала Дмитриева. Она считает, что сумеет предложить проект экономии в рамках существующего проекта бюджета, достигающей 30 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Санкт-Петербурга 11 октября одобрило проект бюджета на 2017 год. Доходы бюджета Санкт-Петербурга в следующем году, согласно проекту, составят 470,7 млрд рублей, расходы — 535 млрд рублей, дефицит — 64,3 млрд рублей. Городской бюджет на 2017 год сформирован на основе 17-ти городских программ, расходы по которым составляют более 490 млрд рублей, или 93% от расходов бюджета.