Донецк, 26 октября, 2016, 15:08 — ИА Регнум.



Juda Engelmayer Ринат Ахметов

26 сентября 2016 года председатель Совета Министров ДНР Александр Захарченко подписал постановление № 11−13 «О реорганизации субъектов хозяйствования». Согласно документу, в ДНР начат процесс объединения Общества с ограниченной ответственностью «Компания энергосервис «Виколд» и Республиканского предприятия «Региональная энергопоставляющая компания». Как сообщает ИА REGNUM, текст постановления был опубликован сегодня, 26 октября, на сайте Совмина ДНР в разделе законодательство.

Согласно тексту постановления правительства ДНР, теперь на РП «РЭП» распространяются все права и обязанности ООО «КЭ «Виколд».

«Совет Министров ДНР постановляет: 1. Провести реорганизацию предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере электроэнергетики Общества с ограниченной ответственностью «Компания энергосервис «Виколд» и Республиканского предприятия «Региональная энергопоставляющая компания» путем присоединения Общества с ограниченной ответственностью «Компания энергосервис «Виколд» к Республиканскому предприятию «Региональная энергопоставляющая компания» с переходом всех прав и обязанностей присоединяемого субъекта хозяйствования», — говорится в тексте.

При этом Министерству угля и энергетики ДНР поручено создать комиссию по реорганизации ООО «Компания энергосервис «Виколд» и РП «РЭК», определить порядок и сроки реорганизации субъектов хозяйствования.

«Все платежи за потребленную электроэнергию, поступившие ранее на счета компании «Виколд» в Центральном Республиканском Банке, сохраняются и будут учтены при реорганизации. Порядок оплаты не меняется», — разъяснил и.о. замминистра угля и энергетики ДНР Александр Федоров.

Ранее украинские СМИ писали, что в октябре 2015 года в Краматорске (Донетчина, под контролем Украины) принадлежащая украинскому олигарху Ринату Ахметову компания «ДТЭК Донецкоблэнерго» заключила контракт на поставку электроэнергии с ООО «Компания энергосервис «Виколд» (создана в ДНР) для сбора денег с потребителей электроэнергии на неподконтрольных Украине территориях.

Со стороны компании «Энергосервис «Виколд» его подписал Александр Оленица (экс-сотрудник ООО «Донэнергоремонт-2006», которая была подрядчиком у предприятий Ахметова — ПАО «Донецкоблэнерго», «Крымэнерго» и ДТЭК). Компания ДТЭК была вынуждена заключить договор с одной из компаний ДНР, чтобы иметь возможность и дальше поставлять электричество в ДНР и получать за него оплату. При этом фирма-прокладка «Виколд» получает за свою деятельность вознаграждение от ДТЭК.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году компания ДТЭК, принадлежащая украинскому миллиардеру Ахметову, столкнулись с финансовыми проблемами. В частности, Международное агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента (РДЭ) DTEK Energy B. V. — холдинговой компании крупнейшей украинской частной вертикально-интегрированной энергогруппы ДТЭК — с уровня «С» до уровня «RD» (ограниченный дефолт). Это объяснили тем, что, по информации агентства, компания пропустила сроки платежей по нескольким банковским кредитам.