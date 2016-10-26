Москва, 26 октября, 2016, 14:41 — ИА Регнум. За последнее время многое сделано для того, чтобы геологическая отрасль России стабильно работала независимо от изменчивой конъюнктуры. Об этом сегодня, 26 октября, заявил глава Минприроды России Сергей Донской на VIII Всероссийском съезде геологов в Москве, сообщили в министерстве.

pixabay.com Слитки золота

Прирост запасов за 2012−2015 гг. составил по нефти 2,3 млрд тонн, по природному газу — 3,7 трлн куб. м, по золоту — 1,3 тыс. тонн, по молибдену — 120 тыс. тонн, по меди 6,3 млн тонн. По газу эти показатели превышают уровень 2008−2012 гг. на 30%, по молибдену на 11%. По золоту и нефти прирост запасов был выше прежнего уровня. Впервые Россия вышла на второе место в мире по добыче золота.

С 2012 по 2015 гг. открыто 173 месторождения углеводородного сырья и 227 новых месторождений твердых полезных ископаемых, из них 7 крупных.

Глава Минприроды России отметил, что начиная с 2004 г., устойчиво обеспечивается восполнение запасов большинства основных видов полезных ископаемых. За последние 5 лет приросты запасов превысили уровни добычи по углеводородам, вольфраму, молибдену, меди, титану.

Утверждены и реализуются государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов», подпрограмма «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов», схемы развития нефтяной и газовой отраслей.

Как отметил Донской, принято 22 федеральных закона, издано более 75 подзаконных актов, направленных на устранение административных барьеров, экономическое стимулирование геологоразведки, на создание эффективной и комфортной для инвесторов системы госрегулирования.

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