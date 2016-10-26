Джакарта, 26 октября, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо планирует официальный визит в Австралию в следующем месяце — в ноябре, сообщает 26 октября CNA.

jakarta.go.id Джоко Видодо

Видодо должен встретиться с премьер-министром Австралии Малькольмом Тернбуллом. Во время встречи двух лидеров будет рассмотрен ряд вопросов, включая борьбу с терроризмом.

«Президент Видодо и премьер-министр Тернбулл договорились активизировать сотрудничество в области борьбы с терроризмом», — сказала министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

«Мы используем эту возможность, чтобы обсудить ряд вопросов, в том числе борьбу с терроризмом и противодействие экстремизму, сотрудничество в области безопасности и правоохранительной деятельности, сотрудничество в области обороны и международных отношений», — сказала министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

Также Видодо и Тернбулл могут обсудить законодательную деятельность в сфере борьбы с терроризмом и рассмотреть возможность обмена данными между разведслужбами двух государств.