Санкт-Петербург, 26 октября, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Чиновники комитета по культуре Санкт-Петербурга виноваты в том, что вокруг петербургской музыкальной школы им. Римского-Корсакова разгорелся скандальный конфликт, а на директора школы было заведено уголовное дело. Такое мнение с трибуны Законодательного собрания города 26 октября высказал депутат от «Партии роста» Максим Резник, передает корреспондент ИА REGNUM. Резник также поддержал резкое выступление театрального деятеля Константина Райкина о недопустимости возрождения цензуры.

assembly.spb.ru Максим Резник

Как сообщалось, сегодня Заксобрание приняло в первом чтении законопроект, который разрешит взрослым гражданам получать творческое образование за счет бюджета на конкурсной основе. Школа им. Римского-Корсакова была единственным учреждением, которое давало такую возможность, но недавно взрослое отделение оказалось под угрозой закрытия, так как эта деятельность, по сути, не была «легализована», а директор школы Татьяна Орлова попала под уголовное преследование по подозрению в растрате бюджетных средств.

Резник отмечает, что с принятием закона вопрос с творческим образованием для взрослых в городе, наконец-то, будет закрыт. Но, по его мнению, чиновники комитета по культуре сами довели ситуацию с музыкальной школой до скандала. «Сейчас они пытаются снять с себя, с комитета по культуре ответственность за накопившиеся проблемы и повесить их на человека, который столько лет отдал школе», — сказал Резник.

Кроме того, он недоволен и смольнинским комитетом по молодежной политике в связи с деятельностью организации «Новое поколение», которая помогает трудным подросткам адаптироваться в социуме. Ранее «Новое поколение» заявляло о грядущем закрытии из-за конфликта с профильным комитетом. «Комитет по молодежной политике, я считаю, продолжает саботировать финансирование организации и уничтожает ее», — говорит Резник.

Он заметил, что описанные события лишь кажутся не связанными друг с другом. «Это целая система, которая характеризуется неким вмешательством не очень вменяемых чиновников, причем, как правило, не очень высокого уровня, почему-то считающих себя хозяевами человеческих судеб, в то, что налажено и работает долгие годы без них», — сказал депутат.

Резник упомянул недавнее выступление главного режиссера московского театра «Сатирикон» Константина Райкина на всероссийском съезде Союза театральных деятелей.

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«Когда он выступил против цензуры, мракобесия и тупоголовых чиновников, которые считают, что они умеют управлять культурой — это было знаковое событие. Но обратите внимание на то, кто вступил с ним в дискуссию. Некий байкер «Хирург» по фамилии Залдостанов. Это напоминает дискуссию профессора Преображенского и Шарикова. Но если в художественных произведениях подобное смотрится отчасти комично, то в жизни это вызывает страх и тревогу», — отметил Резник.