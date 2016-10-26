Санкт-Петербург, 26 октября, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Европейские специалисты продолжают следить за ситуацией на полигоне опасных химических отходов «Красный Бор» под Петербургом. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, проблемы полигона в Ленобласти сегодня, 26 октября, обсудила рабочая группа Хельсинкской комиссии по защите среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ) на рабочем заседании в Варшаве.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Полигон «Красный Бор»

Участники комиссии вспомнили подробности доклада по результатам посещения полигона делегацией ХЕЛКОМ в июне 2016 года. Тогда специалисты согласились с планами комитета по природопользованию Санкт-Петербурга, а именно — с созданием защитных понтонов на зеркалах открытых карт-котлованов с токсичными отходами, с модернизацией очистной системы. Также иностранная делегация была озабочена тем, что содержимое карт не подвергалось химическому анализу и до сих пор остается неизвестным.

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Для доклада о произошедших за истекшее время изменениях в Варшаву прилетела делегация из представителей петербургского госпредприятия «Полигон «Красный Бор». К примеру, европейская комиссия узнала о том, что закрытие карт понтонами происходит в плановом режиме, уровень pH-кислот в нескольких открытых котлованах постепенно стабилизируется.

«Члены комиссии хорошо оценили нашу работу, поблагодарили за открытость и отметили положительную тенденцию изменений ситуации на полигоне», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор предприятия Алексей Трутнев, присутствовавший на совещании в Варшаве.

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По словам Алексея Трутнева, в рамках заседания представители Финляндии предложили расширить сотрудничество с Россией в области обращения с токсичными отходами. Соседнее государство крайне обеспокоено существованием таких проблем, как полигон «Красный Бор», и желает принять участие в предотвращении экологических рисков.

Делегация из России в свою очередь гарантировала, что информация о достигнутом прогрессе и будущих планах по рекультивации полигона, включая «дорожную карту», будет своевременно предоставлена международному вниманию. Иностранные специалисты выразили признательность администрации Петербурга за открытое обсуждение проблемы.

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Полигон «Красный Бор» — это территория в 73 га в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. Всего карт 65, пять из них на данный момент действуют и находятся под открытым небом. Уровень воды в картах меняется за счет выпадения и испарения осадков. Исполняя запреты суда, полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов.

В начале 90-х годов полигон «Красный Бор» был внесен в список «горячих точек» ХЕЛКОМ. В случае попадания в подземные или поверхностные воды токсины отравят вначале Неву (до нее ядовитым веществам «плыть» всего 5 км), а потом и Финский залив.