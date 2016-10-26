Москва, 26 октября, 2016, 14:08 — ИА Регнум. В правительстве Москвы прорабатывается вопрос о лесозащитном поясе вокруг столицы. Как заявил 26 октября мэр Москвы Сергей Собянин, необходима конкретизация территорий и системный подход.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«Мы примерно прикидывали объем лесопаркового защитного пояса на территории «новой» Москвы, вокруг Москвы он составляет около 30 тысяч гектаров», — уточнил мэр.

Закон о создании «зеленых поясов» вступит в силу с 1 января 2017 года. Документом запрещается размещать в «зеленых поясах» отходы первого-третьего классов опасности, опасные производственные объекты, склады минеральных удобрений, объекты перерабатывающего и обрабатывающего комплексов, а также вести капитальное строительство (за исключением линейных рекреационных, социально значимых и спортивных объектов).

Ранее глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова сообщила, что для проработки лесозащитного пояса в городе будет создана рабочая группа.

Читайте также: В состав «зеленого пояса» Москвы может войти лесопарк Кузьминки-Люблино

Читайте также: Заммэра Москвы признал, что в городе вырубают лесополосы