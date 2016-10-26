Москва, 26 октября, 2016, 13:15 — ИА Регнум. В правительстве Москвы планируют разработать вопрос повышения заработной платы врачам, заявил 26 октября мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, в городе продолжится строительство новых больниц и поликлиник, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Несмотря на все повышения, уровень оплаты труда московских врачей остается недостаточным. Повысить заработную плату — еще одна задача, которую мы будем последовательно решать», — заявил он.

Собянин добавил, что в городе разрабатывается система добровольной сертификации «Московский стандарт врача». Он подчеркнул, что при выплате стимулирующей части зарплаты будет учитываться наличие сертификата «Московского врача».

Читайте также: В Москве будут вводить практику индивидуального наблюдения пожилых людей

Читайте также: Собянин: в Москве зафиксировано сокращение смертности

26 октября мэр Москвы выступает с ежегодным отчетом о результатах работы мэрии в 2015 — 2016 годах.