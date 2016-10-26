Москва, 26 октября, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, сообщившая о намерении поддержать на судебном процессе украинцев Николая Карпюка и Станислава Клиха, явилась в здание Верховного суда в вышиванке (элемент национального украинского костюма). Её фото опубликовал журналист Антон Наумлюк в своём Facebook .

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Фотография подписана так: «Надежда Савченко в Верховном суде РФ на апелляции по делу Николая Карпюка и Станислава Клиха».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Савченко приехала в Москву на слушания в Верховном суде России по делу Карпюка и Клыха. В Верховном суде будет проверена законность решения предыдущей судебной инстанции.

Напомним, украинцы приговорены к 20 (Карпюк) и 22,5 (Клых) годам заключения в колонии строгого режима за участие в боевых действиях на территории Чечни в 1990-х годах. Решение вынес 26 мая 2016 года Верховный суд Чечни. По версии следствия, в конце 1994 — начале 1995 года вышеназванные украинские граждане в Чечне воевали на стороне боевиков против российских военных.