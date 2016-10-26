Москва, 26 октября, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Эмигрантские настроения в России не усилились в связи с кризисом и санкциями. Об этом говорят результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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«Экономический кризис, санкционная политика и др. не оказали влияния на эмиграционные настроения россиян: рост не зафиксирован», — сообщает центр.

Проведённые исследования показывают, что, по мнению граждан России, за последние два года не отмечается увеличение потока выезжающих на постоянное место жительства в другие страны. 21% опрошенных считает, что желающих стало меньше, а 33% уверены, что их число осталось на прежнем уровне.

«О росте потока переселенцев сказали 23%. Родные и знакомые, покинувшие Родину в последние годы, есть у каждого пятого (20%) опрошенного», — уточнили в центре.

Согласно исследованиям ВЦИОМ, желание эмигрировать выразили за пять лет (с 2011 по 2016 гг.) 13−11% — количество меняется. Причём по сравнению с 1991 годом оно заметно снизилось — тогда показатель равнялся 16%. Социологи отмечают, что большинство опрошенных из этой категории не определились, когда именно могут осуществить переезд. 51% совсем не думали, когда и куда поедут, 18% не знают, когда бы они могли эмигрировать.

«Большинство же наших сограждан сегодня не стремятся покинуть Россию (86%), а также считают, что их детям и внукам лучше жить в нашей стране, нежели за границей (75%)», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, данные социологического опроса Фонда «Общественное мнение» показали, что более 40% граждан России стали больше экономить на еде в последние полгода.