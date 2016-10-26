Москва, 26 октября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Практику индивидуального наблюдения пожилых людей с хроническими заболеваниями планируют ввести по всей Москве, заявил в ходе ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в столице снизилось число обострений у многих пожилых людей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Городская поликлиника

Мэр уточнил, что восьми городских поликлиниках реализуется пилотный проект, в рамках которого осуществляются индивидуальное наблюдение хронических больных пациентов.

«Не только в Москве, но и в любом другом городе мира граждане всегда очень требовательны к системе здравоохранения. Это естественно, поскольку речь идет о здоровье и, порой, о жизни. За последние годы мы прошли очень трудный путь преобразований, который сегодня в основном завершен», — заявил Собянин.

Он пояснил, что в городе работают поликлиники, больницы и клинические научные центры. Медучреждения были переоснащены современным оборудованием. «Поликлиники получают финансирование в зависимости от количества граждан, которые решили обслуживаться в данном учреждении, а больницы — за каждого пролеченного больного», — уточнил он.

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Ранее Собянин заявил, что власти Москвы будут улучшать социальную защиту жителей. «Восстановление экономического роста и стабильность бюджета позволяют правительству Москвы полностью, на 100%, выполнять социальные обязательства перед москвичами. Более того, с учетом складывающейся ситуации мы с вами нашли дополнительные ресурсы, чтобы увеличить льготы и пособия отдельным категориям нуждающихся граждан. На 20% был повышен городской стандарт доходов неработающих пенсионеров», — сообщил он.