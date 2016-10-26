Москва, 26 октября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. «Стремление к здоровому образу жизни является модным трендом в современной Москве», — заявил в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что число москвичей, регулярно занимающихся спортом за 6 лет выросло на 70%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Мэр уточнил, что на данный момент в городе насчитывается 4 млн человек, занимающихся спортом. «Это стало возможно благодаря новым спортивным площадкам, ледовым каткам, велодорожкам, ФОКам, фитнес-клубам и большим стадионам, которые появились в Москве за последние годы», — пояснил он.

Собянин добавил, что в планах города до 2017 года завершить реконструкцию спортивной арены «Лужники», завершить строительство Центра водных видов спорта на ЗИЛе.

Напомним, 26 октября мэр Москвы Сергей Собянин выступает с ежегодным отчетом о результатах работы мэрии.