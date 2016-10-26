Москва, 26 октября, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Власти Москвы продолжат строительство новых больниц и поликлиник, заявил в Мосгордуме мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, модернизация здравоохранения позволила сократить время ожидания рентгеновских исследований с 14 дней до 1 дня, создана «инфарктная сеть» — 29 сосудистых центров для экстренной помощи больным острым инфарктом миокарда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Мэр столицы добавил, что в городе зафиксировано сокращение больничной смертности от инфарктов в три раза. «На 20% снизилась смертность трудоспособного населения, на 30% — младенческая и материнская смертность. Речь идет о десятках тысяч спасенных жизней», — уточнил он.

Кроме того, градоначальник уточнил, что количество пациентов, получивших медпомощь в городских больницах, также растет — с 1,8 млн до 2 млн человек в год.

«Создание системы ЕМИАС с простой и удобной записью к врачу позволило решить большинство проблем, связанных с очередями. Сегодня 90% пациентов могут записаться на прием к терапевту на текущий или следующий день, и лишь 1% пациентов вынужден ждать более трех дней», — пояснил он, добавив, что остальные 99% пациентов получают помощь в срок.

В Мосгордуме мэр Москвы выступает с ежегодным отчетом о результатах работы мэрии в 2015 — 2016 годах.