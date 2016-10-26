Москва, 26 октября, 2016, 12:28 — ИА Регнум. В Москве планируют улучшать социальную защиту москвичей. Как заявил в Мосгордуме мэр Москвы Сергей Собянин будет усилен адресный характер предоставления социальной помощи населению, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Пока еще нередки случаи, когда льготы и социальные выплаты получают владельцы нескольких объектов элитной недвижимости. Так не должно быть», — сообщил Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что в столице вернули льготы по оплате коммунальных услуг для инвалидов, которых они были лишены ранее из-за изменений в законодательстве. Кроме того, он отметил, что благодаря стабильности бюджета города социальные обязательства правительства столицы выполняется на 100%.

«С учетом складывающейся ситуации мы с вами нашли дополнительные ресурсы, чтобы увеличить льготы и пособия отдельным категориям нуждающихся граждан», — резюмировал он.

26 октября Собянин выступает в Мосгордуме с ежегодным отчетом, тема которого результаты работы столичного правительства в 2015 — 2016 годах.