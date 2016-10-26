Москва, 26 октября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Ослабление рубля к доллару в конце 2016 года возможно, однако оно не будет настолько сильным, чтобы люди снимали рублевые депозиты и переводили их в доллары. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 26 октября начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов, комментируя прогнозы экономистов крупных банков о серьезном ослаблении рубля к концу 2016 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Мы также прогнозируем небольшое ослабление рубля, но при этом не такое сильное, — на 1−2 рубля относительно текущего курса», — отметил он.

По словам Суверова, на рубль могут влиять два фактора. «Скорее всего, ФРС повысит ставку, и это укрепит доллар — будет прирост долларовых активов. Кроме того, дополнительное финансирование бюджета идет в декабре, то есть это увеличит рублевую ликвидность и может негативно повлиять на рубль», — говорит эксперт.

При этом сильного ослабления рубля в декабре ожидать не стоит, полагает Суверов. «Разница процентных ставок все равно останется достаточно большой, потому что рублевая активность все равно дает доходность 10%, а ЦБ РФ, скорее всего, не будет снижать ключевую ставку до конца 2016 года. Поэтому разница процентных ставок будет большая, и будет лишь незначительное ослабление рубля», — пояснил он.

По словам аналитика, есть и факторы, работающие на укрепление российской валюты. «Иностранные хедж-фонды свернули все ставки на ослабление рубля, то есть они считают, что рубль будет укрепляться — это создает позитивный сюрприз для рубля», — рассказал эксперт.

Наиболее вероятным является сценарий небольшого ослабления рубля при том, что в ближайшие недели рубль будет достаточно стабилен, указывает Суверов. «Важное значение будет иметь то, о чем договорится ОПЕК на заседании в ноябре. В случае провала переговоров может быть создан негативный фон для рубля», — предполагает он.

«Если у людей есть рублевые депозиты, снимать их не стоит. Но если есть свободные рублевые средства, то можно увеличить долю наличных долларов в своих сбережениях», — такие рекомендации дает эксперт.

Ранее экономисты ведущих банков выступили с прогнозом, что к концу 2016 года рубль ждет ослабление относительно доллара: американская валюта может подорожать до 65−69 рублей. Среди факторов, которые могут негативно повлиять на рубль, эксперты назвали выплаты по внешним долгам России и президентские выборы в США. Курс доллара, установленный ЦБ на 27 октября, составляет 62,26 рублей за доллар.