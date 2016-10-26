Москва, 26 октября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ из перечня запрещенной на ввоз в Россию рыбной продукции исключены мальки камбалы-тюрбо (Pseiia maxima) и лаврака обыкновенного (Dicenlrarchus labrax), молодь белоногой креветки (Lilopenaeus vannamei), сообщили в Росрыболовстве.

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Разрешение импортных поставок мальков данных объектов аквакультуры основывается на результатах анализа перспективных направлений товарного рыбоводства. В частности, учтены потребности инвесторов, заинтересованных в развитии аква‑ и марикультуры в России.

Принятое решение будет способствовать развитию товарного рыбоводства в России.

Напомним, ранее из перечня запретных на ввоз категорий были исключены мальки лосося атлантического (Salmo salar), мальки форели (Salmo Trutta, Oncorhynchus mykiss) и спат мидий и устриц.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин ввел продовольственное эмбарго в отношении тех стран, которые ввели санкции против России. Действие продэмбарго продлено до 2017 года.

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