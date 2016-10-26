Москва, 26 октября, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Минтранс пока не разрабатывает законопроекты о введении платы за проезд по региональным дорогам, однако вопрос является открытым, говорится в распространенном сообщении министерства.

jackmac34 След грузового автомобиля

Прежде чем говорить о возможности введения аналога «Платона» в регионах, Минтранс планирует посмотреть, как система зарекомендует себя на федеральных трассах в полноценном режиме.

«Только после этого можно будет делать выводы о необходимости и возможности дальнейшего распространения системы, в том числе, в регионах», — отмечают в министерстве.

«Вопрос является на сегодняшний день открытым. Никаких решительных действий Минтрансом России на данную тему не принимается. В том числе Министерство не разрабатывает законопроекты, направленные на возможность введения системы взимания платы на региональных автомобильных дорогах», — отмечается в сообщении.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) поддерживает отмену льготного коэффициента в системе взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон» и возврат к ранее объявленному тарифу, сообщил журналистам глава агентства Роман Старовойт. Льгота действует как для физлиц — владельцев ТС, так и для юрлиц. Тариф за один км пути 12-тонных грузовиков составляет 1,53 рубля. Правительство РФ вновь обсудит вопрос о поднятии либо сохранении льготного тарифа осенью 2016 года.