Воронеж, 26 октября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Публичные слушания по внесению изменений в Устав городского округа город Воронеж, которые предполагают отмену прямых выборов мэра, назначены на 1 декабря. Решение сегодня, 26 октября, приняла Воронежская городская дума, сообщает ИА REGNUM.

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Решение принималось не просто — несколько депутатов пытались исключить вопрос о назначении слушаний из повестки дня заседания, однако в итоге он был поставлен на голосование. Было принято решение назначить проведение слушаний на 1 декабря, в 11:30. Проводиться они будут в здании гордумы.

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой об отмене прямых выборов главы администрации города и назначении сити-менеджера — по результатам конкурса и с заключением трудового контракта — выступили три депутата-единоросса.

Накануне, 25 октября, инициатива была рассмотрена на заседании постоянной комиссии Воронежской городской Думы по развитию местного самоуправления, взаимодействию с общественными объединениями и депутатской этике. Инициаторы изменений в устав города пояснили коллегам, что отказ от прямых выборов мэра позволит сэкономить существенный объем бюджетных средств.

Еще одним аргументом депутатов стала низкая электоральная активность — действительно, на последних выборах мэра (они состоялись в сентябре 2013 года) на избирательные участки пришли менее 24% жителей.