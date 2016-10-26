Хабаровск, 26 октября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Штатного техника-таксидермиста (специалиста по изготовлению чучел зверей) экстренно госпитализировали в первую краевую больницу. Мужчина стал жертвой разъяренного медведя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в медучреждении.

RonPorter Бурый медведь

Врачи диагностировали у пострадавшего переломы обеих рук от ударов лап хищника, множественные укусы, сильные повреждения лица, местами до кости.

Израненный зверем мужчина сумел самостоятельно выбраться из тайги, при том, что, по мнению врачей, с такими травмами даже в сознании оставаться немыслимо. Однако пациент даже смог объяснить, кто он, и как сумел вырваться из смертельных медвежьих объятий.

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Голодные медведи представляют очень серьезную угрозу. Как объясняют охотники, голодный медведь в спячку не ляжет, будет бродить по поселкам, искать пропитание. У таких животных, как правило, развивается крайне агрессивное поведение.

Историю о том, как удалось выжить таксидермисту Хабаровского краеведческого музея, можно будет узнать в подробностях лишь после того, как мужчина придет в себя. Но произойдет это, судя по всему, очень не скоро — мужчине предстоит не одна операция.

Случаи нападения медведей на людей в Хабаровском крае в последние годы участились.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года в регионе ОМОН с автоматами и охотники с ружьями провели настоящую спецоперацию по розыску и обезвреживанию медведей, совершивших целую серию «разбойных» нападений на людей. Оголодавшие косолапые атаковали локомотивное депо, до полусмерти напугав сотрудников. Один медведь «прописался» в подвале многоэтажки в краевом центре — оцепеневшие от ужаса жильцы боялись выйти из своих квартир. Зверя пришлось застрелить.

Специалисты объясняли агрессивное поведение медведей плохим урожаем желудя и кедрового ореха, а так же тем, что 2015 год был беден на рыбу.

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В прошлом году в поселке Ванино, на территории морского порта, сотрудник полиции вынужден был открыть огонь по медведю, который метался среди складских помещений, вел себя крайне агрессивно и попытался напасть на служителя порядка.

В приморском Лучегорске наряд полиции экстренно выехал на вызов — испуганные горожане сообщили, что по улицам разгуливает крупный медведь. Зверь бросился на одного из прибывших полицейских, ранив его.

Также в прошлом году медведь забежал в торговый центр столицы Хабаровского края. Он метался по этажам, а когда его удалось выгнать, бросился в сторону детского сада. Там его застрелили сотрудники полиции.