Москва, 26 октября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. 20 экзоскелетов для оказания услуг по реабилитации инвалидов планируют закупить власти Москвы, сообщается в документах, опубликованных на сайте госзакупок. Уточняется, что начальная стоимость закупки составляет 63 462 156 рублей.

Yuichiro C. Katsumoto Экзоскелет

Экзоскелеты предназначены для людей с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 65 лет. В комплект поставки входит модуль управления, выполненный в виде костыля со встроенным пультом управления.

Так, 14 штук закупается для департамента труда и социальной защиты населения Москвы, а 6 штук для департамента здравоохранения Москвы.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из бюджета города будут выделены дополнительные средства для осуществления мероприятий, направленных на социальную поддержку инвалидов.