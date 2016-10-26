Душанбе, 26 октября, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Президенту Эмомали Рахмону присвоили статус основателя независимого Таджикистана. Депутаты нижней палаты парламента внесли ряд поправок в закон «Об Основателе мира и национального единства — Лидере нации» и единогласно признали его конституционным. Об этом сегодня, 26 октября, пишет «Азия-Плюс».

kremlin.ru Эмомали Рахмон

Поправки также предусматривают создание специального фонда Лидера нации, учреждение Ордена Лидера нации и Премии Лидера нации. Кроме того, теперь для Эмомали Рахмона на всех праздничных и торжественных мероприятиях республиканского уровня, а также на заседаниях парламента и правительства будет сооружено специальное место, оснащенное всеми средствами связи и всей необходимой техникой.

Кроме того, сегодня запланировано обсуждение проекта конституционного закона «О социальном обеспечении, обслуживании и охране президента Республики Таджикистан».

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2015 года Эмомали Рахмону был присвоен статус Лидера нации, согласно которому после ухода с поста главы государства за ним сохраняется право обращаться к народу, при этом исполнение его рекомендаций будет обязательным для всех госструктур. Кроме того, нынешнему президенту Таджикистана после завершения управления государством гарантируется неприкосновенность и охрана органами национальной безопасности его и всех членов его семьи.

Однако принятые в мае 2016 года поправки в конституцию Таджикистана позволяют Лидеру нации выдвигать свою кандидатуру на президентский пост неограниченное количество раз, что фактически позволяет ему править страной пожизненно.