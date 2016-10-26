Москва, 26 октября, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Большинство жителей России в последние год--два не отмечают увеличения потока выезжающих на постоянное место жительства в другие страны: 21% считают, что таких людей стало меньше, 33% — что их число не изменилось. О росте потока переселенцев сказали 23%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM ГУМ

Доля респондентов, выражающих желание уехать за рубеж на ПМЖ, в 2011—2016 гг. колеблется в пределах 13−11% (в 1991 г. она составляла 16%).

Большинство же граждан сегодня не стремятся покинуть Россию (86%), а также считают, что их детям и внукам лучше жить в нашей стране, нежели за границей (75%).

Те, кто хотел бы эмигрировать, чаще всего надеются на улучшение материального положения (50%), далее — социальную стабильность, более мягкий климат и др. Наиболее привлекательной кажется жизнь в Германии.

Опрос проведен 8−9 октября 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.