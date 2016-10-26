Москва, 26 октября, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Совфед принял постановление о прекращении блокады Кубы, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября. «Мы надеемся, что наш голос будет услышан, надеемся, что незаконные санкции против мужественного народа будут сняты», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

ИА REGNUM Совет Федерации

Принятие документа приурочено к рассмотрению Генассамблеей ООН 26 октября 2016 года проекта резолюции «Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США».

Несмотря на консолидированную позицию мирового сообщества в отношении необходимости снятия антикубинского эмбарго, выраженную в соответствующих резолюциях Генассамблеи ООН, заявлениях парламентов государств мира, блокада Острова Свободы со стороны США продолжается, констатируют парламентарии. В Совфеде отмечают, что подобные действия полностью расходятся с общепризнанными принципами и нормами международного права, положениями Устава ООН, грубо попирают права человека.

Совфед считает незамедлительную отмену антикубинских санкций «объективной и давно назревшей необходимостью».

Ранее Госдума приняла обращение к Генассамблее ООН, парламентам государств — членов ООН и международным парламентским организациям о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы.

Нижняя палата парламента в очередной раз выразила поддержку кубинскому народу, который в течение многих лет, терпя лишения и ограничения гуманитарного характера, отстоял свою свободу и суверенитет.