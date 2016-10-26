Краснодар, 26 октября, 2016, 09:02 — ИА Регнум. В Краснодарской крае ликвидируют последствия штормового ветра, обрушившегося на регион накануне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы 26 октября, в Краснодаре ветер повалил деревья по 14 адресам в различных микрорайонах города и оборвал линии электропередачи. В одном из дворов дерево упало прямо на припаркованный автомобиль. Обошлось без жертв и пострадавших.

фото на стене «Жесть Краснодара» vk.com/ghestkrd Непогода на Кубани

«Дорога ведущая в поселок Лазурный тополь упал на ваз 2101 машина скорее всего на свалку… про пассажиров ничего сказать не могу… скорая стояла, но сотрудники просто стояли и курили… объезжать пришлось по полю… дерево огромное», — написал пользователь в группе «Жесть Краснодара» Владимир Ш.

По сообщению другого пользователя, в Новороссийске накануне порывы ветра перевернули грузовую «ГАЗель».

К аварийно-спасательным работам коммунальщики и энергетики приступили сразу же после получения оперативной информации о последствиях разгула стихии. С проезжих частей и тротуаров были убраны фрагменты крон и разрушенных стволов упавших деревьев. На улицы вышли 12 единиц специальной техники: пожарно-спасательные автомобили и аварийно-спасательная техника, укомплектованная бензопилами. Всего в аварийно-восстановительных работах приняли участие 60 спасателей.

Кроме того, сильный ветер стал причиной пяти аварийных отключений электроэнергии. Без света из-за порывов на высоковольтных линиях электропередачи остались жители в нескольких микрорайонах города. Кроме того, зафиксированы многочисленные точечные отключения электроэнергии в частном секторе.

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По данным Минэнерго РФ, всего без света из-за непогоды в Краснодарском крае остались более 11,1 тыс. потребителей Динского, Северского, Калининского и Анапского районов. В настоящее время энергетики завершили здесь аварийно-восстановительные работы. Свет вернулся в дома жителей частично обесточенных районов.

Всего в филиалах Кубаньэнерго в усиленном режиме работают свыше 100 человек персонала составе 30 бригад и 33 единицы техники. В Краснодарский и Юго-Западный филиалы были мобилизованы дополнительные бригады для скорейшей ликвидации последствий урагана.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе «Кубаньэнерго», от погодной стихии больше всего пострадал юго-запад края, в частности район Новороссийска, Анапы и их пригорода, где были зафиксированы порывы ветра до 38 м/с.

Как сообщалось ранее, штормовое предупреждение было объявлено на Кубани, в частности, на Черноморском побережье 24 октября. Синоптики прогнозировали сильный ветер, порывами до 25−27 м/секунду в Краснодаре и до 38 м/секунду в Новороссийске. Родителям разрешили не водить детей в школу.