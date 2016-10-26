Вашингтон, 26 октября, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Впервые с 2001 года компания Apple зафиксировала падение квартальной прибыли из-за снижения спроса на смартфоны iPhone. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на американскую корпорацию.

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«Доходы компании упали на 9% по сравнению с 3-м кварталом финансового года — до $46,85 млрд, — говорится в сообщении. — Год назад они составляли $51,5 млрд».

При этом в компании отмечают, что за последний квартал финансового года было продано 45,5 млн смартфонов iPhone.

«Это оказалось выше ожиданий аналитиков, которые в среднем прогнозировали 44,8 млн проданных смартфонов, — говорится в сообщении. — Тем не менее за год объем продаж смартфонов снизился на 5%».

Отмечается, что чистая прибыль компании составила $9 млрд, сократившись по сравнению с прошлым годом на $2 млрд.