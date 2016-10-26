Москва, 26 октября, 2016, 08:18 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 25 октября закрылись ростом по американскому доллару и единой валюте. По итогам дня курс доллар/рубль вырос на 0,09%, до 62,24 рубля, евро/рубль — на 0,23%, до 67,78 рубля.

ИА REGNUM Рубль

Курс рубля к доллару и евро укрепился с открытия торгов. Несмотря на падение нефтяных котировок, российской валюте удалось укрепиться против американского доллара до 61,95 рубля, против евро — до 67,41 рубля. Спрос на рубли поддерживался налоговым периодом и действиями ЦБ.

Пик налогового периода в России пришелся на 25 октября. Российские компании уплачивали в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, а ЦБ изымал лишние рубли из банковской системы. Банки разместили на депозитном аукционе ЦБ 201,8 млрд рублей на срок 1 неделя при лимите 550 млрд рублей. Объем предложенных средств оказался в 2,7 раза меньше лимита регулятора.

На американской сессии цены на нефть сползли до $50,20 долларов за баррель сорта Brent. Причиной их снижения стали сигналы Ирака о том, что страна может отказаться от участия в договоренностях об ограничении добычи нефти. Ирак пытается отстоять текущий уровень добычи нефти, который превышает 4,7 млн б/с и не совпадает с данными картеля.

Хоть рубль и чувствовал себя уверенно по отношению к иностранным валютам, на фоне значительного снижения нефтяных котировок ему пришлось отступить. Курс доллар/рубль восстановился с 61,95 до 62,28 рубля, курс евро/рубль — с 67,41 до 67,79 рубля.

В Азии нефть торгуется в узком диапазоне. Поскольку поддержка в области $50,90 пройдена, то сейчас возросли риски падения цен до $48,60. Так как пик налогового периода пройден, рубль стал уязвимым. Поддержка на сегодня у него одна — аукцион Минфина РФ.

Вряд ли рубль сможет значительно укрепиться к валютам при снижающихся ценах на нефть. Последние данные от Американского института нефти показали, что запасы нефти в США увеличились на 4,8 млн баррелей. В связи этим рассматриваю рост курса доллара до 62,40/45 рубля.