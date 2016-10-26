Барнаул, 26 октября, 2016, 08:06 — ИА Регнум. Объем снега, вывезенного с дорожных магистралей Барнаула за последние сутки составил почти 4 тыс. тонн. Такую информацию сегодня, 26 октября, обнародовали в пресс-центре городской мэрии. Уточняется при этом, что днем дорожникам удалось вывести на улицы 82 единицы техники и убрать 1 тыс. 460 тонн снега. Остальное вычищали в ночное время: количество специализированных машин было увеличено до 120, а объем собранного и вывезенного снега составил 3 тыс. 790 тонн.

Светлана Шаповалова Заснеженный двор в Индустриальном районе Барнаула

Наши новости Автомобили, буксующие в снегу на барнаульских дорогах

Напомним, снегопад и метели, пришедшие в Сибирь на текущей неделе, стали серьезной проверкой на прочность: утром 25 октября движение на многих магистралях краевого центра было парализовано: из-за снежной каши и образовавшегося под ней льда, произошло не менее десятка аварий. На второстепенных улицах и дворах ситуация была еще более сложной: из-за колеи одни автомобили не могли разъехаться, другие — буксовали на месте. Многие из водителей замечали, что уборка дорог ведется, в основном, в центре. О том, что организация работы управляющих компаний в засыпанных снегом дворах не выдерживает никакой критики, подтвердил накануне и глава администрации Барнаула Сергей Дугин.

Власти города не согласны с мнением о слабой работе дорожников. Муниципальное предприятие «Автодорстрой» уже переведено на двухсменный режим работы, хотя ранее планировалось, что сезонная смена режима деятельности предприятия произойдет 1 ноября.

«Работаем много, работаем активно. Но такой снегопад для октября крайне нетипичен, и то, что мы убираем спустя пару часов вновь заметает», — пояснил «Нашим новостям» начальник отдела в городском комитете по дорожному хозяйству, транспорту и связи Иван Гармат.

Светлана Шаповалова Заснеженный двор в Индустриальном районе Барнаула: высота снежного покрова явно превышает 10 сантиметров

Между тем, алтайские синоптики нетипичной такую погоду не считают. «Если сравнивать с предыдущими годами, в ночь с 26 на 27 октября высота снежного покрова в Барнауле была 10 сантиметров — то есть, почти в 2 раза больше, чем мы наблюдаем на данный момент», — отметила начальник отдела по гидрометеообеспечению ЦГМС Алтайского края Людмила Сырых. Она также отметила, что 27 октября снегопады и метели с усилением ветра до 22 метров в секунду — возобновятся.

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Справляться с новой снежной атакой будут при помощи 234 единиц снегоуборочной техники, а контролировать работу — при помощи навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS-мониторинг. В данный момент для предотвращения образования гололеда использовано 329 тонн песчано-соляной смеси.