Лондон, 26 октября, 2016, 06:43 — ИА Регнум. Эксперты считают, что Европе «стоит подготовиться к терактам» после падения Мосула в Ираке, сообщает Daily Express 26 октября.

Иракский Мосул

По словам эксперта армии США Карин фон Хиппель, бывшего спецпосланника генерала армии Джона Аллена, примерно 30 тыс. иностранных боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) могут «вернуться домой» и «распространиться по континенту» после освобождения войсками американской коалиции иракского Мосула. При этом наибольшая опасность угрожает именно Европе.

«Я не думаю, что это будет началом конца [«Исламского государства», ИГИЛ, ДАИШ — террористическая организация, запрещена в России, прим. ИА REGNUM ]. Я думаю, когда они потеряют территорию в Ираке и Сирии и, возможно, в Ливии, они вернуться к повстанческому стилю операций… без удержания территории. Эти люди будут расходиться… и они пойдут в европейские страны», — считает Хиппель.

По словам эксперта, освобождение Мосула от ИГИЛ — это лишь «вопрос времени», но Европу не ожидает ничего хорошего при любом исходе событий.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади дал старт военной операции по освобождению Мосула 17 октября. Общее число военнослужащих, задействованных в штурме второго по размеру города Ирака, удерживаемого исламистами с 2014 года, составляет от 25 до 30 тыс. человек. В основном это регулярные части армии Ирака, а также курдские отряды «пешмерга» и шиитское ополчение. Силы террористов в Мосуле, по разным оценкам, составляют от 4 до 12 тыс. бойцов. На данный момент войска коалиции, возглавляемой США, подошли вплотную к городу.