«Европу ждет возмездие за Мосул!»
Лондон, 26 октября, 2016, 06:43 — ИА Регнум. Эксперты считают, что Европе «стоит подготовиться к терактам» после падения Мосула в Ираке, сообщает Daily Express 26 октября.
По словам эксперта армии США Карин фон Хиппель, бывшего спецпосланника генерала армии Джона Аллена, примерно 30 тыс. иностранных боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) могут «вернуться домой» и «распространиться по континенту» после освобождения войсками американской коалиции иракского Мосула. При этом наибольшая опасность угрожает именно Европе.
«Я не думаю, что это будет началом конца [«Исламского государства», ИГИЛ, ДАИШ — террористическая организация, запрещена в России, прим. ИА REGNUM ]. Я думаю, когда они потеряют территорию в Ираке и Сирии и, возможно, в Ливии, они вернуться к повстанческому стилю операций… без удержания территории. Эти люди будут расходиться… и они пойдут в европейские страны», — считает Хиппель.
По словам эксперта, освобождение Мосула от ИГИЛ — это лишь «вопрос времени», но Европу не ожидает ничего хорошего при любом исходе событий.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади дал старт военной операции по освобождению Мосула 17 октября. Общее число военнослужащих, задействованных в штурме второго по размеру города Ирака, удерживаемого исламистами с 2014 года, составляет от 25 до 30 тыс. человек. В основном это регулярные части армии Ирака, а также курдские отряды «пешмерга» и шиитское ополчение. Силы террористов в Мосуле, по разным оценкам, составляют от 4 до 12 тыс. бойцов. На данный момент войска коалиции, возглавляемой США, подошли вплотную к городу.