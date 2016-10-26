Манбидж, Сирия, 26 октября, 2016, 05:41 — ИА Регнум. Правозащитная организация Amnesty International заявляет, что от воздушных атак антитеррористической коалиции, возглавляемой США, погибло не менее 250 мирных жителей Манбиджа, сообщает The Guardian 26 октября.

Армия США — орудие агрессии и разбоя (фрагмент) Советский плакат. 1982

«Мы боимся, что возглавляемая Соединенными штатами коалиция недооценивает вред, наносимый гражданским лицам их операциями в Сирии», — сообщил Линн Маалуфа, заместитель директора по исследованиям в офисе Amnesty International в Бейруте.

Журналисты сообщают, что число смертей, зафиксированных Amnesty International, ниже, чем данные других групп мониторинга, таких как Сирийский сеть по правам человека, Сирийская обсерватория по правам человека и Центр документации нарушений, которые оценивают число смертей от бомбардировок коалиции в 600 до 1000 человек. Однако даже «консервативные» данные о потерях среди мирного населения «не берутся в расчет» Пентагоном, что может стать причиной большой трагедии во время штурма иракского Мосула.

«Мы боимся, что, поскольку [американская коалиция — прим. ИА REGNUM ] не признает жертв и не учится на ошибках, то в кампании за Мосул, который гораздо больше, чем Манбидж, коалиция может… убить еще большее количество гражданских лиц и рискует вызвать серьезную негативную реакцию», — сказал Нил Саммондс, представитель Amnesty International в Сирии.

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Впрочем, как сообщало ИА REGNUM, убийства мирных граждан Мосула войсками коалиции уже начались. 25 октября начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что боевые самолеты ВВС США нанесли авиаудар по школе для девочек в южной части иракского города Мосул. Всего же за последние три дня войска коалиции уничтожили в жилых кварталах Мосула более 60 мирных жителей, более 200 человек пострадали.