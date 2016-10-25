Кишинёв, 26 октября, 2016, 01:41 — ИА Регнум. Посол Украины в Молдавии Иван Гнатишин выступил с критикой заявления кандидата в президенты Молдавии от Партии социалистов Игоря Додона, констатировавшего, что Крым принадлежит России. В интервью Укринформ Гнатишин призвал молдавских политиков воздержаться во внутриполитической борьбе от «спекуляций на украинскую тематику».

Флаг Приднестровской Молдавской Республики

«Непонятной остается позиция отдельных молдавских политиков, которые признают законной аннексию Россией Крыма в ситуации существования в Молдове территории, неподконтрольной центральной власти», — сказал Гнатишин, отметив, что по той же логике Приднестровье также «претендует на признание с перспективой присоединения к РФ».

Тем не менее, отметил дипломат, Киев «безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдавии» и является активным участником переговорного процесса по молдавско-приднестровскому урегулированию.

Украинская сторона, по словам дипломата, высоко ценит поддержку руководством Молдавии «суверенитета и территориальной целостности» Украины.