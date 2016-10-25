Киев пригрозил Молдавии признанием ПМР в ответ на признание Крыма частью РФ
Кишинёв, 26 октября, 2016, 01:41 — ИА Регнум. Посол Украины в Молдавии Иван Гнатишин выступил с критикой заявления кандидата в президенты Молдавии от Партии социалистов Игоря Додона, констатировавшего, что Крым принадлежит России. В интервью Укринформ Гнатишин призвал молдавских политиков воздержаться во внутриполитической борьбе от «спекуляций на украинскую тематику».
«Непонятной остается позиция отдельных молдавских политиков, которые признают законной аннексию Россией Крыма в ситуации существования в Молдове территории, неподконтрольной центральной власти», — сказал Гнатишин, отметив, что по той же логике Приднестровье также «претендует на признание с перспективой присоединения к РФ».
Тем не менее, отметил дипломат, Киев «безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдавии» и является активным участником переговорного процесса по молдавско-приднестровскому урегулированию.
Украинская сторона, по словам дипломата, высоко ценит поддержку руководством Молдавии «суверенитета и территориальной целостности» Украины.