Санкт-Петербург, 26 октября, 2016, 00:15 — ИА Регнум. Дизельная подводная лодка «Великий Новгород» сегодня, 26 октября, будет принята в состав Военно-морского флота России. Торжественная церемония подъема Андреевского флага на подлодке состоится в Санкт-Петербурге на территории предприятия «Адмиралтейские верфи», построившего новейшую субмарину, сообщили ИА REGNUM в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России по Военно-морскому флоту.

mil.ru Заводские ходовые испытания подлодки «Великий Новгород»

Дизель-электрическая подлодка «Великий Новгород» стала пятой в серии из шести подводных лодок проекта 636.3, предназначенных для Черноморского флота РФ. Она была спущена на воду в Петербурге 18 марта 2016 года, накануне 110-летия создания подводных сил России, и с тех пор проходила ходовые испытания. В состав ВМФ лодка войдет в преддверии 320-летия Российского флота.

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Подводные лодки проекта 636.3 отличаются повышенной малошумностью и высокой маневренностью. Они оснащены современными гидроакустическими средствами и высокоточным комплексом ракетного вооружения. Кроме крылатых ракет, подлодки этого проекта комплектуются современным торпедным вооружением. Они способны выполнять задачи как в одиночном плавании, так и в составе разнородных группировок ВМФ.

Подлодка «Великий Новгород» под водой развивает скорость до 20 узлов. Автономность плавания субмарины — 45 суток, экипаж — свыше 50 человек.

«Серия из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 позволит Черноморскому флоту эффективно обеспечивать безопасность с морских направлений в своей операционной зоне ответственности», — отметили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны по ВМФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, шестая подлодка данной серии, получившая имя «Колпино», была спущена на воду на «Адмиралтейских верфях» 31 мая текущего года.

Две первые подводные лодки серии — «Новороссийск» и «Ростов-на-Дону» — вошли в состав Черноморского флота в августе и декабре 2014 года, третья и четвертая — «Старый Оскол» и «Краснодар» — в июле и ноябре 2015 года. Пятая подлодка — «Великий Новгород» — будет включена в состав ВМФ 26 октября 2016 года. Субмарина «Колпино» пока проходит заводские ходовые испытания.

Все шесть кораблей данной серии названы в честь городов, носящих почетные звания «Город-герой» и «Город воинской славы».