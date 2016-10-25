Москва, 25 октября, 2016, 20:20 — ИА Регнум. В Госдуме прогнозируют новую волну клеветы на Россию после удара НАТО по школе в Ираке, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября. «Следуя логике антироссийских настроений в руководстве США и ЕС, после удара НАТО по школе в Ираке и гибели детей вряд ли следует ожидать раскаяния и наказания виновных, скорее мы станем свидетелями новой волны клеветы на Россию, целью которой будет увести внимание международной общественности от обсуждения произошедшей по вине НАТО трагедии», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Кукрыниксы. Чернильный прибор заокеанского клеветника. 1957

В Ираке под ударами американских ВВС гибнут дети, США и их союзники по НАТО бомбят жилые кварталы Мосула, но западные правозащитные организации продолжают делать вид, что не замечают фактов военных преступлений США, также как не решались сказать правду про варварские преступления США и их союзников по НАТО в Ливии, Афганистане и Йемене, отметил парламентарий.

«На Западе гораздо проще лгать и верить в ложь про действия России в Сирии, чем признаться в собственных преступлениях, приведших к массовой гибели мирных граждан от рук НАТО», — считает Железняк.

Самолет ВВС США нанес 21 октября удар по школе для девочек Аль-Хадж Юнус в южной части Мосула. На следующий день массированным авиационным ударам подверглись жилые кварталы населенных пунктов Каракош в 20 км восточнее Мосула и Хазна в 15 км восточнее Мосула, сообщает Минобороны РФ.