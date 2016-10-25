Москва, 25 октября, 2016, 19:25 — ИА Регнум. Россия поднялась с 51 места до 40-й позиции в рейтинге Doing Business-2017 Всемирного банка (ВБ) и Международной финансовой корпорации (IFC).

Shiny Things Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне

Мировой рейтинг по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса возглавила Новая Зеландия, сместив на вторую позицию Сингапур, неизменно возглавлявший рейтинг в течение десяти лет.

В TOП-10 вошли Дания, Гонконг, Республика Корея, Норвегия, Великобритания, США, Швеция и Македония.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в майских указах 2012 года поручил правительству РФ принять меры, направленные на повышение позиции России в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й позиции в 2011 году, до 50-й в 2015 году и до 20-й в 2018 году.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в июле 2016 года сообщил о работе по ускорению процедур контроля грузов, которые пересекают границу России, результаты должны улучшить позиции по направлению международной торговли. «Здесь, кстати, у нас все плохо. У нас 170-е место в рейтинге Doing Business. Сами можете посчитать количество членов ООН, и 170-е место, в общем, это очень плохой результат, это неприемлемо», — сказал Медведев.

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Доклад «Ведение бизнеса» составляется уже 14 раз и охватывает 190 стран. Он исследует нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в течение всего цикла деятельности, включая создание предприятия, ведение бизнеса, осуществление внешнеторговой деятельности, уплату налогов, а также уровень защиты прав инвесторов.

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По итогам рейтинга в 2015 году отмечалось, что санкции облегчили жизнь отечественному бизнесу из-за отсутствия конкуренции, однако улучшение российских позиций в рейтинге само по себе не сможет привлечь в страну инвестиции — для этого необходимы политические решения, снижение административных барьеров и борьба с коррупцией.