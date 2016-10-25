Веллингтон, 25 октября, 2016, 19:22 — ИА Регнум.



Глаз

Компания Endace Limited, штаб-квартира которой находится в новозеландском городе Окленде, на протяжении нескольких лет тихо продавала правительственным агентствам разных стран технологические разработки, которые позволили аккумулировать огромное количество частных сообщений электронной почты, чатов, контента из социальных сетей и интернет-истории браузеров, сообщает портал Mashable со ссылкой на почтовые архивы, опубликованные на сайте The intercept.

Компания Endace основана в 2001 и, по официальным данным, предоставляет услуги в области мониторинга и регистрирующих систем, а также разрабатывает технологии, позволяющие клиентам производить перехват и мониторинг трафика в режиме реального времени. Описание технологии обещает «100% контроль над сетевым трафиком». Логотип компании представляет собой открытый глаз, а слоган звучит как «Видеть все». Endace занимается сборкой систем мониторинга и сообщает, что их технологии используются по всему миру для защиты компаний от внешних киберугроз. На сайте Endace сообщается, что компания работает «с 5 из 10 крупнейшими телеком-операторами», а также «правительственными организациями США, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона».

По данным телеканала TVNZ, Endace является частной компанией, которая получает финансирование от государственных грантов. Ее технологии были использованы для оснащения Центра правительственной связи (ЦПС), крупнейшего разведывательного агентства Великобритании, ответственного за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии.

В 2011 году компания получила $11,1 млн. от правительства Новой Зеландии на исследовательские проекты. Опубликованный The Intercept архив демонстрирует, что правительственные гранты частично были направлены на создание мощных облачных систем сбора данных для британского ЦПС в 2010—2012, что позволило агентству расширить сеть наблюдения за европейскими, трансатлантическими, африканскими и азиатскими кабельными сетями и интернет-соединениями.

В частности, государственное финансирование позволило создать систему «Медуза», которая использует новую технологию наблюдения с высокой пропускной способностью, что позволяет отслеживать и сохранять огромные потоки сообщений электронной почты, мгновенных сообщений, переписок в социальных сетях, историю просмотра веб-страниц и других данных, передаваемых через интернет.

Финансовые документы Endace подтверждаются внутренними документами ЦПС 2010—2011 годов, предоставленные ранее Эдвардом Сноуденом, которые описывают процесс сбора данных в рамках программ массового наблюдения. В документах британской разведки неоднократно упоминаются продукты Endace при обсуждении перехвата Интернет-трафика для получения сообщений из Gmail, Hotmail, WhatsApp и Facebook. Сотрудники ЦПС писали в 2010 году, что «25 процентов всего интернет-трафика» проходит по кабелям, которые пересекают территорию Великобритании. Агентство стремилось создать «крупнейшую в мире» систему наблюдения. Перехват данных с подводных кабелей был запущен еще в 2009 году, пропускная способность систем перехвата измеряется десятками Гигабит в секунду.

Просочившиеся документы показывают, что технологии Endace были также куплены израильскими и марокканскими агентствами, также в список клиентов фирмы входят правительства США, Австралии, Канады, Испании, Дании и Индии. Некоторые крупнейшие мировые телефонные компании используют данные технологии, чтобы иметь возможность соответствовать законам о предоставлении доступа к личной информации пользователей по официальному запросу спецслужб.