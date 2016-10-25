Москва, 25 октября, 2016, 19:15 — ИА Регнум. ОПЕК готова обсуждать особые условия Ирака в рамках соглашения по ограничению добычи нефти, заявил министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

«Ирак также будет частью этого будущего соглашения», — сказал министр по итогам своего визита в Москву.

Вопрос предоставления льготных условий стране обсуждается. По словам министра, уже есть определенные исключения, в частности, затрагивающие Ливию, Нигерию, Иран. «У них (Ирака) есть свои резоны для того, чтобы сделать им исключение», — говорит министр.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ОПЕК на неформальной встрече в Алжире 28 сентября согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5−33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Добыча нефти в Ираке составила 4,774 млн баррелей в сутки, экспорт достиг 3,87 млн баррелей в сутки.

Одной из основных причин решения Ирака, помимо войны с ИГ (запрещена в РФ), могли стать договоренности с Китаем, писало издание «Вести Экономика». Так как после того, как в СМИ стала появляться информация о том, что Москва и Эр-Рияд делают все для роста цен на нефть, КНР стала резко увеличивать импорт нефти из Ирана, Ирака и Анголы, но сокращать поставки из Саудовской Аравии и России. Дело в том, что Китаю не выгодно повышение цен на нефть, так как страна покупает огромные объемы нефти и теперь пытается не допустить подписания соглашения о сокращении добычи нефти.