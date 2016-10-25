Багдад, 25 октября, 2016, 19:09 — ИА Регнум. Представитель Белого дома в коалиции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бретт Макгурк говорит, что не было «никакого отклонения» иракских сил от продвижения в сторону Мосула после того, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начала наступление в северном Киркуке и западной Рутбе. Об этом сообщает Daily Mail.

Raad Azeze ВС Ирака

На пресс-конференции в Багдаде Макгурк пытался преуменьшить значение нападений, заявив, что они были исполнены против «очень маленьких, изолированных групп», и их несложно было подавить.

21 октября десятки боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили атаки на Киркук, вылившиеся в двухдневное сражение, в котором погибли по меньшей мере 80 человек, в основном курдских сил безопасности. Аналогичные нападения имели место 23 октября в Рутбе. По словам Макгурка, операция террористов «провалилась», но в двух городах сохраняется «небольшое присутствие Даиш (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

«Иракские силы безопасности, жители Рутба, возвращают свой город», — добавил пресс-секретарь.

Ранее, 17 октября иракское правительство в Багдаде дало стар операции по освобождению Мосула от «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Последняя с лета 2014 года удерживает второй крупнейший город Ирака с населением больше одного миллиона человек. ВВС американской коалиции и курдские ополченцы с воздуха и на земле поддерживают вооружённые силы Ирака.