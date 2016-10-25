Москва, 25 октября, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Мораторий на авиаудары ВКС России и ВВС Сирии в 10-километровой зоне вокруг Алеппо, введенный с 18 октября, будет продлен, сообщил журналистам на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской.

Флаг Министерства обороны Российской Федерации

Сергей Рудской напомнил, что с 18 октября в десятикилометровой зоне вокруг сирийского города Алеппо полностью прекращены авиаудары ВКС России и ВВС Сирии. Этот мораторий на удары российской и сирийской авиации в зоне вокруг города будет продлен, — заявил он в ходе брифинга.

По данным российского Генштаба, в восточных кварталах окруженного сирийскими войсками города Алеппо находятся около семи тыс. террористов из различных незаконных вооруженных формирований.

Стоит отметить, что ВКС России и ВВС Сирии на протяжении недели не наносили ударов по Алеппо и вблизи этого города.