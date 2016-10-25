Генштаб ВС РФ: ВВС США разбомбили школу для девочек в южной части Мосула
Москва, 25 октября, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Боевые самолеты ВВС США нанесли авиаудар по школе для девочек в южной части иракского города Мосул. Об этом сегодня, 25 октября, заявил на брифинге начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской.
Он сообщил, что 21 октября самолет ВВС США нанес удар по школе для девочек «Аль-Хадж Юнус», расположенной в южной части иракского города Мосул.
Рудской отметил, что российские военные пристально следят за обстановкой в районе иракского города Мосул, захваченного террористами. Представитель Генштаба ВС РФ подчеркнул, что американская коалиция пока не добилась существенных успехов в штурме Мосула.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, штурм Мосула начался ранним утром 17 октября. Мосул — второй по величине город Ирака, в нем проживает более 1,5 млн человек. В штурме участвуют более 60 тысяч солдат и офицеров, используется тяжелая техника и осадная артиллерия. ВВС США осуществляют поддержку с воздуха.