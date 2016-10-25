Москва, 25 октября, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Боевые самолеты ВВС США нанесли авиаудар по школе для девочек в южной части иракского города Мосул. Об этом сегодня, 25 октября, заявил на брифинге начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской.

Урок в школе

Он сообщил, что 21 октября самолет ВВС США нанес удар по школе для девочек «Аль-Хадж Юнус», расположенной в южной части иракского города Мосул.

Рудской отметил, что российские военные пристально следят за обстановкой в районе иракского города Мосул, захваченного террористами. Представитель Генштаба ВС РФ подчеркнул, что американская коалиция пока не добилась существенных успехов в штурме Мосула.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, штурм Мосула начался ранним утром 17 октября. Мосул — второй по величине город Ирака, в нем проживает более 1,5 млн человек. В штурме участвуют более 60 тысяч солдат и офицеров, используется тяжелая техника и осадная артиллерия. ВВС США осуществляют поддержку с воздуха.