Ереван, 25 октября, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян и глава «Газпром» Алексей Миллер в ходе встречи в Ереване обсудили вопросы, связанные с газоэнергетической отраслью, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании «Газпром-Армения» (дочернее предприятия «Газпром» в Армении).

Администрация президента Армении

Согласно сообщению, Саргсян в ходе встречи отметил, что эти вопросы принадлежат к числу важных вопросов повестки, обсуждаемых во время регулярных двусторонних встреч с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Президент Армении и председатель компании «Газпром» выразили единое мнение, что членство Армении в едином экономическом пространстве — Евразийском экономическом союзе открывает новые перспективы для взаимовыгодного сотрудничества и повышения конкурентоспособности экономик, в том числе также в сфере энергетики. В этом контексте, согласно подписанному между правительствами РА и РФ соглашению о порядке формирования цен во время поставок природного газа в Республику Армения, собеседники коснулись ценообразования при поставках природного газа в Республику Армения, в частности, вопроса снижения цены на газ, что сделает его более доступным для потребителей», — говорится в сообщении.

В ходе встречи Алексей Миллер также представил Саргсяну осуществляемые посредством компании «Газпром-Армения» деятельность, инвестиции и предстоящие планы «Газпрома» в Армении, в которых, по его заверению, важную роль занимают также социальные проекты. Он также представил нового гендиректора компании.

25 октября гендиректором ЗАО «Газпром Армения» назначен Грант Тадевосян, ранее занимавший должность первого замглавы компании. Он был назначен временным исполняющим компании после того, как гендиректор Вардан Арутюнян был назначен главой Комитета по государственным доходам Армении. Сегодня глава «Газпрома» Алексей Миллер посетил офис ЗАО «Газпром Армения» и представил коллективу компании нового гендиректора.

«Газпром» поставляет газ в Армению ежегодно до 2,5 млн куб. м согласно контракту, заключенному на 2014−2018 гг. Стоимость поставляемого в Армению газа которого определяется в соответствии с внутрироссийским ценообразованием на газ. С апреля с.г. цена поставляемого в Армению газа составляет $150 за 1 тыс. куб.м. В 2015—2016 гг. импорт газа в Армению сокращается в связи с падением внутреннего спроса. В 2015 году его объем составил 1,92 млрд куб.м.