Екатеринбург, 25 октября, 2016, 18:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге прошёл митинг против строительства нового завода в Новоуральске. Организатором мероприятия выступила общественная организация «Гражданин Урала». На акцию протеста вышло более 50 граждан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ян Брейгель Младший. Аллегория Четырёх стихий. Огонь и Воздух. 1650-е

На митинге присутствовали жители Екатеринбурга, Новоуральска, Дегтярска, Первоуральска и Ревды. По словам организаторов, митингующие потребовали, чтобы при подготовке и реализации крупных производств, которые могут оказать влияние на экологию, соблюдались все законные процедуры. В том числе, жители должны получить полную информацию о готовящихся проектах через СМИ, сами проекты должны пройти строгую процедуру государственного контроля и публичные обсуждения.

«Времена, когда такие решения принимались в узком кругу прошли. Население — это единственный правообладатель, собственник своего муниципалитета. Мы не позволим ничего делать за спиной народа», — сообщил председатель организации «Гражданин Урала» Даниэль Марголис.

Он сообщил, что местные жители начали сбор подписей под обращением к президенту Владимиру Путину и губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой остановить строительство экологически опасного предприятия по очистке кремния. На данный момент, по словам организаторов, собрано более 600 подписей на имя губернатора Свердловской области против строительства кремниевого завода в Новоуральске, а также более 500 подписей против сурьмяного и свинцового заводов в Дегтярске. Также продолжается сбор подписей под электронной петицией в интернете, которая набрала более 30 тыс. голосов.

В частности, в обращении жителей к властям говорится о том, что компания «Титан» приступает к строительству, минуя в нарушение закона стадию публичных обсуждений. А сам завод по очистке кремния может быть опасен для и так непростой экологической ситуации в Новоуральске.

В пресс-службе ГК «Титан» подтвердили, что планируют реализовать проект в Новоуральске, но уточнили, что речь идёт о производстве металлургического кремния, а вовсе не о строительстве завода по очистке кремния. В компании отмечают, что все работы в рамках данного проекта — от создания проектной документации и строительства до ввода в строй и дальнейшей эксплуатации предприятия — будут проводиться строго в соответствии с действующим на территории РФ законодательством, а также иными нормативно-правовыми актами, распространяющими свое действие на Свердловскую область, включая город Новоуральск.

«В соответствии с процедурой проект выносится на слушания после завершения разработки раздела ОВОС стадии «П» рабочего проекта, а затем отправляется на Государственную экспертизу. В настоящий момент стадия «П» не завершилась. Проектом предусмотрено строительство 2 рудотермических печей суммарной производительностью 36 000 тонн металлургического кремния в год. Расчетная численность рабочих мест предприятия — 420 человек. Строительство будет осуществляться в две очереди. Срок ввода производства составляет 27 месяцев от начала реализации проекта (по данным, предоставленным основным разработчиком технологического процесса). Для завода выбраны поставщики технологического оборудования и разработчики директивной технологии процесса из Италии. Эти компании занимают одно из лидирующих мест среди разработчиков и поставщиков технологии и оборудования для сталелитейной и металлургической промышленности. Новое предприятие предполагает использование технологии и оборудования, разработанных с учетом многолетнего опыта проектирования и производства печей с погруженной дугой, а также новейших достижений в производстве металлургического кремния во всем мире», — сообщили в пресс-службе ГК «Титан».

В компании подчёркивают, что производство металлургического кремния относится к третьему классу опасности, как например, комбикормовые, мукомольные производства. Более того предприятие будет оснащено замкнутой системой охлаждения воды и системой газоочистки.

Тем не менее, активисты настаивают на своих требованиях и намерены бороться до конца. По словам Даниэля Марголиса, через две-три недели, когда будет собрано гораздо больше подписей, они вместе с резолюцией митинга будут переданы губернатору Свердловской области, а подписи на имя президента будут переданы полномочному представителю главы государства в УрФО Игорю Холманских.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Свердловской области жители Дегтярска также выступили против строительства сурмяного и свинцового заводов в черте города, и потребовали отставки мэра города Игоря Бусахина. По их мнению, производства окажут негативное влияние на экологию.

Читайте также: Депутаты свердловского Дегтярска готовят отставку мэра

По словам Даниэля Марголиса, после прошедших выборов нового состава городской думы Дегтярска, шансов на то, что генплан будет изменён и начнётся строительство сурмяного завода, практически нет. Большинство новых депутатов находятся в оппозиции к действующему мэру города Игорю Бусахину и выступают против строительства производства в Дегтярске.