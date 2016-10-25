Москва, 25 октября, 2016, 17:00 — ИА Регнум. Сегодня, 25 октября, первые 27 новобранцев осеннего призыва-2016 из Севастополя отправлены на службу в Вооруженные силы РФ, сообщили в Минобороны РФ.

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Всего из города-героя планируется призвать более 200 человек, которые будут проходить службу на Черноморском флоте, в частях ВВС и ПВО Южного военного округа, а также в Национальной гвардии РФ.

Большинство новобранцев будет распределено в соединения и воинские части, расположенные на территории Республики Крым и в Севастополе.

Заключительная отправка запланирована на 7 декабря.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2016 года в Вооруженные силы РФ будут призваны 152 тыс. человек. Кроме того, 600 человек планируется направить для прохождения альтернативной гражданской службы.